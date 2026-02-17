Während ihr bei Amazon aktuell den vollen Preis für eine Apple Geschenkkarte bezahlen müsst, könnt ihr bei Penny indirekt Geld sparen. Im Rahmen einer aktuellen Penny-Aktion erhaltet ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarten im Wert von 100 Euro einen 10 Euro Rabatt-Coupon. Weg führt dabei über die Penny-App.

Penny: Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Euro Rabatt-Coupon erhalten

Ab sofort und zeitlich befristet bis kommenden Samstag (21. Februar 2026) erhaltet ihr bei Penny einen 10 Euro Rabatt-Coupon, wenn ihr Apple Geschenkkarten im Wert von 100 Euro kauft. Wie eingangs erwähnt, führt der Weg über die Penny-App. Im Kleingedruckten zur Aktion heißt es

Voraussetzung für die Aktivierung ist die Registrierung eines Kundenkontos. Siehe Nutzungsbedingungen auf pennv.de/app. Der Rabatt wird auf einen Folgeeinkauf gewährt. Dafür ist die Aktivierung des Coupons erforderlich, der beim Erreichen der Sparaktion in der PENNY App zur Verfügung gestellt wird.

Die Apple Geschenkkarte ist deutlich flexibler als die ehemalige iTunes & App Store Karte und kann nicht nur zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt auch Apple Produkte damit bezahlen.