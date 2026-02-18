Mit dem Update auf tvOS 26.4 ist es nun endgültig so weit. Wie MacRumors berichtet, hat Apple die verbliebenen iTunes-Apps für Filme und TV-Sendungen vom Apple TV entfernt. Damit endet ein Übergangsprozess, der bereits vor rund drei Jahren begonnen hatte.

Der lange Abschied von iTunes auf dem Apple TV

Im Jahr 2023 hatte Apple damit begonnen, Nutzer von den iTunes-Apps in Richtung der Apple TV App umzuleiten. Filme und Serien lassen sich seitdem direkt in der Apple TV App kaufen und verwalten. Die alten Apps blieben trotzdem noch eine Weile bestehen, hauptsächlich als Hinweisgeber für den neuen Kaufweg und als Zugang zur iTunes-Wunschliste.

Auf dem iPhone und iPad waren die iTunes-Bereiche für Filme und TV-Sendungen bereits mit iOS 17.2 und iPadOS 17.2 verschwunden. Gleichzeitig hatte Apple dort auch die Wunschlisten gestrichen. Nach Beschwerden aus der Nutzerschaft kehrte die Funktion zwar kurzzeitig zurück, doch vergangene Woche verschickte Apple erneut Warnhinweise zum bevorstehenden Ende der Wunschlisten.

Wunschlisten lassen sich noch migrieren

Wer aktuell noch eine iTunes-Wunschliste mit gespeicherten Filmen oder Serien besitzt, hat per E-Mail von Apple eine Benachrichtigung erhalten. Darin enthalten sind Links, über die sich die gespeicherten Titel in die Watchlist der Apple TV App übertragen lassen. Wer die Migration noch nicht durchgeführt hat, sollte das zeitnah erledigen.

tvOS 26.4 steht aktuell Entwicklern und öffentlichen Beta-Testern zur Verfügung. Die finale Version soll im Frühjahr erscheinen.