Anfang dieser Woche hat Apple ausgewählte Medienvertreter, Kreative etc. zu einer Special Experience nach New York, London und Shanghai eingeladen. Termin ist der 04. März 2026. Nähere Details wurden nicht kolportiert. In Kombination mit den Gerüchten, dass Apple zeitnah neue Hardware ankündigt, könnet die erste März-Woche spannend sein.

Gerücht: Neue Apple-Produkte Anfang März per Pressemitteilungen

Sollte Apple tatsächlich Anfang neue Produkte ankündigen, so steht sich die Frage, in welche Form das Ganze über die Bühne gehen wird. Veröffentlicht Apple ein Keynote-Video mit allen Neuheiten? Veröffentlicht Apple „nur“ Pressemitteilungen zu den jeweiligen Produkten? Nun kursieren Gerüchte, wie Apple die Neuheiten ankündigen könnte.

John Gruber von Daring Fireball vermutete heute , dass Apple von Montag, dem 2. März, bis Mittwoch, dem 4. März, täglich neue Produkte ankündigen wird. Er schreibt

Was mir auffällt, ist, dass der 4. März – der Tag der Produktpräsentation – ein Mittwoch ist. Daher vermute ich, dass sie all diese Produkte täglich über Pressemitteilungen im Newsroom ankündigen werden. Zum Beispiel das iPhone 17e am Montag, neue iPads am Dienstag und neue MacBooks am Mittwoch. Die eigentliche Produktpräsentation wird dann eine praktische Vorführung vor Ort sein.

Ähnlich sieht es auch Mark Gurman von Bloomberg. Er schreibt auf X

(Produktankündigungen am Montag, Dienstag und Mittwoch sowie eine praktische Testphase am Mittwoch) – genau das erwarte ich aufgrund dessen, was ich gehört habe. Auch keine wirkliche Keynote.

Apple hat in der Vergangenheit schon mehrfach neue Produkte im Montag-Dienstag-Mittwoch-Rhythmus angekündigt, unter anderem im März 2019 (neue iPad mini- und iPad Air-, iMac- und AirPods-Modelle) und im Oktober 2024 (neue iMac-, Mac mini- und MacBook Pro-Modelle).

Folgende Apple-Produkte könnten in der Woche ab dem 2. März angekündigt werden: