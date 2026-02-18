Anfang dieser Woche hat Apple die erste Beta zu iOS 26.4 veröffentlicht. Nach und nach werden immer mehr Funktionen bekannt, die das kommende X.4 Update mit sich bringt.

iOS 26.4 bringt neue Gesundheits-Funktionen:

Mit der neuesten Beta von iOS 26.4 erweitert Apple die Health-App um praktische Gesundheits-Metriken, die euch helfen sollen, euren Schlaf und eure Vitalwerte noch besser im Blick zu behalten. Die Änderungen wurden im ersten Beta-Release sichtbar und dürften mit der finale Freigabe im Frühjahr 2026 für alle Nutzer verfügbar sein.

iOS 26.4 ergänzt die Schlafübersicht der Health-App um eine „Mittlere Schlafenszeit“-Metrik, also die durchschnittliche Zeit, zu der du ins Bett gehst. Apple berechnet diesen Wert anhand eurer Daten der letzten zwei Wochen und zeigt ihn zusammen mit der tatsächlich vergangenen Schlafdauer an. So lässt sich leichter erkennen, ob ein regelmäßiger Schlafrhythmus eure Schlafqualität beeinflusst.

Für Nutzer in den USA bringt das Update eine weitere wichtige Änderung: Die Blut-Sauerstoff-Messwerte werden in der Vitals-Übersicht der Health-App wieder direkt im Tagesgraphen angezeigt. In früheren iOS-Versionen war dieser Wert zwar separat erfasst, aber dort nicht im zentralen Diagramm integriert – eine Einschränkung, die auf rechtliche Auseinandersetzungen um die Blut-Sauerstoff-Messung zurückgeht.

iOS 26.4 steht aktuell für Entwickler und mittlerweile für Teilnehmer am Apple Beta Programm zur Verfügung. Die finale Version erscheint vermutlich im März oder April.