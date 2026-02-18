Apple wird sein „Special Experience“-Event am 4. März 2026 nutzen, um ein neues preisgünstiges MacBook vorstellen. Dieses soll in bunten Farben und einem A-Series-Chip statt traditionellem M-Chip auf den Markt kommen. So geht es aus den jüngsten Informationen aus der Apple-Gerüchteküche hervor.

Neues günstiges MacBook soll am 4. März offiziell vorgestellt werden

Der bekannte Leaker „Instant Digital“ behauptet auf Weibo, dass Apple sein lang erwartetes Einsteiger-MacBook am 04. März 2026 ankündigen wird. Konkret verweist er auf die Einladungsgrafik von Apples „Special Experience“, die am 4. März in New York, London und Shanghai stattfindet. Das dort gezeigte 3D-Apple-Logo besteht aus transparenten Scheiben in Gelb, Grün und Blau – und genau diese Farbpalette soll laut dem Leaker dem neuen Einstiegs-MacBook entsprechen.

Diese Informationen decken sich mit früheren Berichten von Analyst Ming-Chi Kuo. Dieser hatte bereits im Juni 2025 Farben wie Silber, Blau, Pink und Gelb ins Spiel gebracht – ähnlich wie beim regulären iPad. Mark Gurman von Bloomberg ergänzte zuletzt, dass Apple intern sogar noch mehr Optionen getestet haben soll, darunter Hellgelb, Hellgrün, Blau, Pink, Silber und Dunkelgrau. Ob alle davon tatsächlich erscheinen werden, ist aber unwahrscheinlich.

Das Gerät soll ein etwa 12,9 Zoll-Display, ein Aluminiumgehäuse und eine deutlich preisgünstigere Positionierung bieten als das aktuelle MacBook Air. Das MacBook Air kostet hierzulande 1099 Euro. Das neue Einsteiger-MacBook dürfte preislich deutlich unter 1000 Euro liegen.