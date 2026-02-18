Sonos hat ein frisches Update veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Update für die Sonos-App, vielmehr handelt es sich um ein System-Update für die Sonos-Lautsprecher.

Sonos: Update behebt Probleme mit Apple Music

Über die Sonos-App habt ihr ab sofort die Möglichkeit ein Update für eure Lautsprecher zu installieren. Konkret handelt es sich um die Player-Version 93.1-74010, die auf den Sonos-Servern bereitsteht.

Riesige Neurungen oder Verbesserungen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Das Update enthält die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen sowie einen speziellen Bugfix für Nutzer von Apple Music. Sonos hat ein Problem behoben, bei dem Apple Music gelegentlich zum Ende eines Titels sprang.