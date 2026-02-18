Apple entfernt nicht nur die iTunes-Film- und Serien-Apps mit tvOS 26.4, sondern hat auch noch eine weitere Neuerung im Gepäck. Die Rede ist von einer Einstellung namens „Durchgehende Audioverbindung“ (Continuous Audio Connection).

tvOS 26.4: Neue „Durchgehende Audioverbindung“ für das Apple TV

Nutzt ihr ein Apple TV in Kombination mit einer Soundbar oder einen AV-Reveiver? Dann werdet ihr vielleicht schon einmal festgestellt haben, dass die ersten Sekunden einer Audiowiedergabe „verschluckt“ werden. Die neue Option „Continuous Audio Connection“ schafft Abhilfe.

Diese sorgt dafür, dass der Ton über HDMI kontinuierlich aktiv bleibt, statt bei jedem Format- oder Kanalwechsel (z. B. von Stereo zu 5.1 oder Dolby Atmos) „neu ausgehandelt“ zu werden. Apple nutzt dafür intern eine Dolby MAT-Verbindung – so soll es keine kurzen Audio-Aussetzer, Knackser oder Verzögerungen mehr geben, wenn Inhalte starten oder zwischen verschiedenen Tonformaten gewechselt wird.

Insbesondere Nutzer mit AV-Receivern und externen Lautsprecher-Systemen wie Sonos berichten, dass die neue Option viele langjährige Audioprobleme behebt – etwa sehr niedrige Lautstärke bei 5.1-Inhalten oder Tonabbrüche beim Wechsel zwischen Apps oder beim Starten von Videos. In einigen Fällen erscheinen ältere Receiver sogar dauerhaft mit „Atmos“-Anzeige, auch wenn ein anderes Format genutzt wird – was technisch durch die konstante Verbindung bedingt ist.