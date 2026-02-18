Unlimited Mobile hat an der Preisschraube gedreht und bietet seine monatlich kündbaren Tarife aktuell zum reduzierten Preis an. Dies bedeutet, dass ihr für die monatlich kündbaren Tarife genau so viel bezahlt, wie für die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit. Bei den Tarifen mit 24 Monaten entfällt zudem der Anschlusspreis.

Unlimited Mobile reduziert monatlich kündbare Tarife.

Unlimited Mobile bietet aktuell drei Unlimited-Allnet-Flats an. Alle Tarife bieten unbegrenztes Datenvolumen und eine Telefon- und SMS-Flat. Highlight ist sicherlich der Tarif „Allnet Unlimited Max“ für nur 29,99 Euro monatlich.

Allnet Unlimited Max

Unbegrenztes Datenvolumen

Bis zu 300MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

29,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis (24 Monate)

Alternativ könnt ihr euch für die Tarife „Allnet Unlimited Smart“ für nur 17,99 Euro mtl. und Allnet Unlimited on Demand für 21,99 Euro mtl. entscheiden. Die Aktion läuft ab sofort und ist zeitlich befristet.

>>> Hier geht es direkt zu den Unlimited Mobile Tarifen <<<