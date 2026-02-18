Bereits auf der WWDC 2025 hatte Apple angekündigt, dass CarPlay künftig auch Videowiedergabe per AirPlay unterstützen soll, solange das Fahrzeug steht. Mit der ersten Beta von iOS 26.4 rückt dieses Feature nun in greifbare Nähe, wie ein Video des Entwicklers Thomas Dye zeigt.

Erste Einblicke dank Xcode-Simulator

Im Quellcode der iOS 26.4 Beta finden sich zahlreiche neue Hinweise auf eine Video-Streaming-Funktion für CarPlay. Sichtbar ist das Feature für Nutzer zwar noch nicht, doch Thomas Dye ist es gelungen, die Funktion im CarPlay-Simulator von Xcode auf dem Mac zumindest teilweise zum Laufen zu bringen. Seine Ergebnisse hat er in einem Video auf YouTube festgehalten:

So funktioniert die Videowiedergabe in CarPlay

Ist ein iPhone mit CarPlay verbunden, lassen sich Videos aus jeder AirPlay-fähigen App auf dem Display des Fahrzeugs abspielen. Über die Dynamic Island kann man die Wiedergabe bei Bedarf jederzeit zurück auf das iPhone verlagern. Zusätzlich zeigt der Simulator eine eigene Apple TV App für CarPlay, über die sich Serien und Filme aus dem Apple TV Katalog sowie der eigenen Mediathek aufrufen lassen. Sogar ein Tab für den MLS Season Pass ist vorhanden.

Wann ist mit dem Release zu rechnen?

Der Simulator liefert einen frühen, wenn auch noch etwas ungeschliffenen Blick auf das kommende Feature. Realistisch betrachtet dürfte die Funktion mit dem öffentlichen Release von iOS 26.4 Ende März oder Anfang April verfügbar werden. Sollte Apple noch mehr Entwicklungszeit benötigen, könnte sich der Start allerdings auch auf iOS 26.5 oder später verschieben. Hinzu kommt, dass Autohersteller die Funktion auf ihrer Seite erst implementieren müssen, da aus Sicherheitsgründen erkannt werden muss, ob das Fahrzeug tatsächlich geparkt ist. Es wird also vermutlich eine Weile dauern, bis das Feature flächendeckend nutzbar ist.