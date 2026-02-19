Apple hat eine gewisse Tradition darin, soziale Plattformen zu starten und sie nach einiger Zeit wieder einzustampfen. Ping war so ein Fall, und auch Apple Music Connect, das 2015 als soziales Netzwerk für Fans und Künstler an den Start ging, wurde 2019 stillschweigend wieder eingestellt. Jetzt taucht der Name wieder auf, allerdings mit einer völlig anderen Ausrichtung.

Nicht für Fans, sondern für Labels

Das neue Apple Music Connect richtet sich nicht mehr an Musikfans, sondern ausschließlich an Plattenlabels und Musikvertriebe. Im Grunde handelt es sich um eine zentrale Anlaufstelle mit verschiedenen Werkzeugen für die Zusammenarbeit zwischen der Musikindustrie und Apple Music. Das Konzept erinnert dabei stark an Apple Podcasts Connect, wo Podcast-Produzenten ihre Inhalte verwalten können.

Drei Säulen für die Musikbranche

Die angebotenen Funktionen gliedern sich in drei Bereiche. Unter „Promote“ stellt Apple Vorlagen und Ressourcen bereit, mit denen Labels ihre Veröffentlichungen bewerben können. Dazu gehören auch Social-Media-Templates für Plattformen wie Instagram oder X.

Der Bereich „Pitch“ ermöglicht es Labels, ihre Künstler und kommende Releases direkt bei den Apple-Music-Redaktionsteams weltweit vorzustellen. Im Prinzip handelt es sich um ein Formular, über das relevante Informationen zu einer Veröffentlichung eingereicht werden. „Media Requests“ funktioniert dann gewissermaßen in die andere Richtung, denn hier kann Apple Music selbst bei den Labels Pressebilder und Werbematerial anfragen.

Ergänzend bietet der Dienst auch Werkzeuge zum Erstellen von eingebetteten Playern, Badges und Affiliate-Links.

Zugang nur auf Einladung

Öffentlich zugänglich ist Apple Music Connect nicht. Wer den Dienst nutzen möchte, muss bereits in der Musikbranche tätig sein, und selbst dann gibt es kein klassisches Bewerbungsformular. Apple verweist Interessierte lediglich darauf, sich an jemanden direkt in der Organisation zu wenden.

Offiziell ist der neue Dienst Teil des bestehenden Programms „Apple Music for Partners“, das auf den ersten Blick viele dieser Funktionen bereits anbietet. Der eigentliche Mehrwert von Apple Music Connect dürfte also weniger in komplett neuen Features liegen, sondern darin, dass alles übersichtlicher an einem Ort gebündelt wird. Für die Musikbranche bedeutet das im besten Fall einen unkomplizierteren Umgang mit Apple Music.