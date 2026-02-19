Apple TV läutet die neue Major League Soccer Saison ein. Los geht es am kommenden Wochenende. Alle 30 Teams stehen zum Eröffnungswochenende der MLS auf dem Platz. Alle Apple TV Abonnenten haben kostenlosen Zugang zu jedem Spiel der MLS – ohne Einschränkungen.

Major League Soccer startet die Saison 2026 auf Apple TV

Die Major League Soccer startet am Samstag auf Apple TV+ in ihre 31. Saison. Zum Eröffnungswochenende stehen sämtliche 30 Teams der Liga auf dem Platz und läuten die neue Spielzeit ein. Wie bereits haben Apple TV Abonnenten vollen Zugriff auf die Saison-Spiele. Darüber hinaus profitieren Abonnenten von umfassender Berichterstattung, Analysen und exklusiven Inhalten rund um die Major League Soccer. Neben der regulären Saison sind auch zusätzliche Wettbewerbe enthalten – darunter der Leagues Cup, der Campeones Cup, das MLS All-Star Game sowie die MLS Cup Playoffs.

Zum Auftakt der neuen Saison der Major League Soccer stehen am 21. und 22. Februar alle 30 Clubs auf dem Rasen. 13 der insgesamt 15 Partien des ersten Spieltags werden am Samstag ausgetragen.

Im Fokus steht die Premiere des „Walmart Saturday Showdown“ mit einem echten Top-Duell: MLS-MVP Lionel Messi und der amtierende MLS-Cup-Champion Inter Miami CF treffen zum Saisonstart auf Son Heung-min und den Los Angeles FC. Den Schlusspunkt des Eröffnungswochenendes setzt die erste „Sunday Night Soccer“-Begegnung der Spielzeit zwischen dem LA Galaxy und dem New York City FC.

Auch Thomas Müller freut sich bereits auf die kommende Saison

„Dieses Jahr schaut die ganze Welt auf Nordamerika, wenn die MLS-Saison diese Woche beginnt und die Weltmeisterschaft immer näher rückt. Seit ich im vergangenen August zum Whitecaps FC gewechselt bin, freue ich mich darauf, meine erste komplette Saison in der MLS zu kicken, dem Team zu helfen, auf dem aufzubauen, womit wir hier begonnen haben, und Fans überall auf der Welt die Möglichkeit zu geben, unsere Reise auf Apple TV zu verfolgen. Es ist eine großartige Gelegenheit für unseren Club und die Liga, sich in einem so wichtigen Jahr für den Sport zu präsentieren.“

Zusätzliche Infos in der Apple Sports App

Fans können die gesamte Saison der Major League Soccer über die kostenlose Apple Sports App für iPhone verfolgen. Die Anwendung liefert aktuelle Spielstände, Statistiken, Tabellen und Informationen zu den Lieblingsvereinen.

Nutzer wechseln per Fingertipp zwischen Ergebnissen und kommenden Partien, rufen Spielverläufe, Teamstatistiken, Aufstellungen und Live-Wettquoten ab und können Spiele direkt in der Apple TV App starten. Darüber hinaus synchronisiert sich Apple Sports nahtlos mit den in „My Sports“ ausgewählten Favoriten – auch in der Apple TV App.