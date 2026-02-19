Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Psychothriller-Miniserie „Imperfect Women“ in Auftrag gegeben hat. Mittlerweile befinden wir uns in der heißen Phase. Bevor die Serie am 18. März 2026 ihr Debüt auf Apple TV feiert, wurde nun der offizielle Trailer zur achtteilige Thrillerserie.

„Imperfect Women“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV hat heute den Trailer zu „Imperfect Women“ veröffentlicht. In der neuen Psychothriller-Serie sind Kerry Washington und Elisabeth Moss zu sehen, die zugleich als Executive Producerinnen fungieren. Entwickelt wurde die Serie von Annie Weisman, die auch als Showrunnerin verantwortlich zeichnet.

Die achtteilige Staffel startet weltweit am Mittwoch, 18. März 2026, mit den ersten beiden Episoden auf Apple TV+. Anschließend folgen bis zum 29. April jeweils mittwochs neue Episoden.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall erzählt „Imperfect Women“ die Geschichte eines Verbrechens, das die jahrzehntelange Freundschaft dreier Frauen erschüttert. Der unkonventionelle Thriller beleuchtet Themen wie Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat – und die Kompromisse, die wir eingehen und die unser Leben unwiderruflich verändern.

Während die Ermittlungen voranschreiten, kommen nicht nur immer mehr Details über die Tat ans Licht, sondern auch verborgene Wahrheiten über die drei Freundinnen. Schon bald zeigt sich, dass selbst die engsten Beziehungen nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen.

An der Seite der Emmy-Preisträgerinnen Kerry Washington und Elisabeth Moss steht ein hochkarätig besetztes Ensemble vor der Kamera. Zum Cast gehören außerdem Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz, Wilson Bethel sowie Sherri Saum.