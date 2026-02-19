Nur wenige Monate nach dem Verkaufsstart hat sich das iPhone 17 Pro Max zum meistgehandelten Smartphone auf dem Gebrauchtmarkt entwickelt. Laut einer aktuellen Analyse von SellCell entfallen inzwischen 11,5 Prozent aller Geräte in den Top-20 der Trade-in-Rankings auf Apples neuestes Flaggschiff. Die Daten basieren auf internen Handelsstatistiken und Preistrends von 40 Ankaufsplattformen, die unabhängig von Apples eigenem Trade-in-Programm arbeiten.

Ein ungewöhnlich schneller Aufstieg

Noch Ende November lag der Anteil des iPhone 17 Pro Max bei rund 5,1 Prozent. Bis Anfang Februar hatte sich dieser Wert auf 11,5 Prozent mehr als verdoppelt. Auffällig dabei ist, dass 86 Prozent der eingetauschten Geräte als neuwertig oder in gutem Zustand eingestuft wurden. Das deutet darauf hin, dass viele Besitzer ihr Gerät kurz nach dem Kauf wieder verkauft haben. Normalerweise dominieren in solchen Rankings ältere Modelle, weil sie schlicht häufiger im Umlauf sind und der natürliche Upgrade-Zyklus sie regelmäßig auf den Gebrauchtmarkt spült. Dass ein so junges Gerät bereits den ersten Platz belegt, ist daher ungewöhnlich.

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Wertentwicklung. Das iPhone 17 Pro Max hat seit dem Launch etwa 25,4 Prozent seines ursprünglichen Wertes verloren, gemessen an den durchschnittlichen Wiederverkaufspreisen für Geräte im Bestzustand über einen Zeitraum von 145 Tagen. Zum Vergleich verlor das iPhone 16 Pro Max im selben Zeitraum rund 32,5 Prozent. Das entspricht einem Unterschied von mehr als sieben Prozentpunkten, was in der Praxis bis zu 95 Dollar zusätzlich erhaltenem Wert bedeutet.

Warum verkaufen so viele so schnell?

SellCell sieht den Hauptgrund in den attraktiven Wiederverkaufspreisen. Geräte in einwandfreiem Zustand erzielen derzeit im Schnitt rund 967,50 Dollar. Premium-Smartphones funktionieren für manche Besitzer wie kurzfristige Wertanlagen, die sich bei Bedarf wieder zu Geld machen lassen. Der schnelle Aufstieg des iPhone 17 Pro Max in den Trade-in-Charts spiegelt damit möglicherweise auch die aktuelle wirtschaftliche Lage wider, in der sich viele Menschen dazu entscheiden, hochwertige Geräte weiterzuverkaufen, um kurzfristig an Geld zu kommen.

Die Konkurrenz im Ranking

Hinter dem iPhone 17 Pro Max reihen sich bekannte Modelle ein. Das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 14 Pro Max kommen jeweils auf etwa 7,3 Prozent, während das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 13 bei je 7,2 Prozent liegen. Insgesamt machen die Top-20-Geräte rund 47 Prozent aller Trade-in-Aktivitäten aus.