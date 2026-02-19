DAZN hat bekannt gegeben, dass nur der Streaming-Anbieter in Zukunft alle Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) mit den besten Spielern der Welt zeigt. Die PDC und DAZN haben sich auf die Verlängerung der Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz um weitere fünf Jahre bis mindestens 2031 geeinigt.

DAZN setzt Kooperation mit der PDC fort

Bei DAZN heißt es auch weiterhin „180“. Und das nicht nur einmal, sondern auch in den kommenden Jahren: DAZN und die Professional Darts Corporation (PDC) setzen ihre Partnerschaft langfristig fort.

Für Millionen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz heißt das vor allem eines: Die größten Darts-Momente bleiben live bei DAZN. Dazu zählen legendäre Abende im Alexandra Palace – besser bekannt als „Ally Pally“ –, packende Decider und spektakuläre Neundarter.

Mit der Vertragsverlängerung bis mindestens 2031 setzt DAZN ein deutliches Signal an die Darts-Community in der gesamten DACH-Region: Der Streamingdienst bleibt „Home of Darts“ und baut sein Angebot für Fans weiter aus. Seit Jahren erfreut sich der Sport großer Beliebtheit. Ob die legendäre PDC World Darts Championship im Alexandra Palace, hochkarätige Major-Turniere oder die Events der PDC World Series of Darts – auch künftig bleiben die wichtigsten Wettbewerbe live bei DAZN zu sehen.

Darüber hinaus baut DAZN sein Darts-Portfolio deutlich aus. Erstmals umfasst das Rechtepaket auch die PDC Players Championship, die PDC Challenge Tour, die PDC Development Tour, die PDC Women’s Series sowie die PDC Europe Super League. Damit rückt DAZN noch näher an die Basis und die Zukunft des Sports – von etablierten Weltstars bis hin zu den Talenten von morgen.