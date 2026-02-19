Apples nächstes großes Medienevent findet am 4. März statt. John Gruber von Daring Fireball hat dazu eine interessante Vermutung ins Spiel gebracht. Könnte Apple bei dieser Gelegenheit immersive Formel-1-Inhalte auf der Vision Pro vorführen?

Das richtige Timing

Die Formel-1-Saison 2026 startet am 8. März in Australien, also nur vier Tage nach der sogenannten „Apple Experience“, die gleichzeitig in New York, London und Shanghai stattfinden soll.

Seit Oktober ist Apple exklusiver Übertragungspartner der Formel 1 in den USA. Das Unternehmen hat bereits mit immersiven Live-Sportübertragungen auf der Vision Pro experimentiert. Einige Spiele der Los Angeles Lakers wurden als eine Art Testlauf in dem neuen Format gezeigt. Wenn Apple also plant, F1-Rennen live und immersiv auf die Vision Pro zu bringen, wäre der 4. März der perfekte Moment, um das der versammelten Presse zu präsentieren.

Spekulation mit einem Funken Logik

Gruber selbst stellt klar, dass er hier keine exklusiven Insider-Informationen weitergibt. Die Idee stammt von einem Leser. Gruber hält sie schlicht für plausibel genug, um sie zu teilen. Es könnte natürlich reiner Zufall sein, dass die F1-Saison genau am Wochenende nach dem Event beginnt. Aber es wäre eben auch ein bemerkenswerter Zufall. Falls die Formel 1 tatsächlich ihr Debüt auf der Vision Pro geben wird, wird dies wahrscheinlich nur in den USA der Fall sein, da sich Apple nur für die USA die Übertragungsrechte gesichert hat.

Neue Produkte stehen ebenfalls im Raum

Unabhängig von der Formel 1 wird erwartet, dass Apple zeitnah gleich mehrere neue Geräte vorstellt. Im Gespräch sind unter anderem das iPhone 17e, MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max Chip, ein iPad Air der achten Generation sowie ein iPad der zwölften Generation. Auch ein überarbeitetes Studio Display, ein günstiges MacBook mit A18-Chip und Aktualisierungen für Apple TV und HomePod mini sind im Bereich des Möglichen.

Die „Apple Experience“ könnte einige dieser Ankündigungen beinhalten. Medienvertreter weltweit bekämen so die Chance, die neuen Geräte direkt auszuprobieren.