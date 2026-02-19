Seit Anfang der Woche steht die erste Beta zu iOS 26.4 bereit. Mit dem kommenden X.4 Update wird Apple verschiedene Neurungen auf das iPhone bringen. Auch CarPlay wird berücksichtigt und erhält mindestens zwei neue Funktionen. Auf der einen Seite bringt Apple Video-Apps in CarPlay und zum anderen zudem arbeitet Apple am CarPlay-Support für KI-Assistenten.

iOS 26.4 bringt CarPlay-Support für ChatGPT, Claude, Gemini und Co.

Apple erweitert mit der Entwickler-Beta von iOS 26.4 das CarPlay-Erlebnis und öffnet das System erstmals für Sprach-KI-Chat-Apps wie ChatGPT, Claude oder Google Gemini.

Mit iOS 26.4 erlaubt Apple Entwicklern, Sprach-Chatbots von Drittanbietern direkt in CarPlay zu integrieren. Diese Funktion deutete sich kürzlich bereits an. Die Neuerung bedeutet, dass Dienste wie ChatGPT, Claude oder Gemini künftig über Sprachbefehle verwendet werden können, ohne dass Siri allein zuständig ist.

Wie Macrumors berichtet, listet Apples CarPlay-Entwicklerhandbuch [PDF] sprachbasierte Dialog-Apps ab iOS 26.4 als unterstützten App-Typ auf. Apple implementiert einen neuen Sprachsteuerungsbildschirm, der es Apps ermöglicht, visuelles Feedback für sprachbasierte Dialog-Apps bereitzustellen.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Apps entsprechend aktualisiert und angepasst werden. Nutzer müssen die App zunächst starten – ein Hotword für KI-Dienste gibt es noch nicht. Die Funktionen sind hands-free nutzbar und sollen Fahrer nicht ablenken. Eine Steuerung von iPhone- oder Fahrzeug-Funktionen soll über Drittanbieter-KIs nicht möglich sein.

Die zweite Funktion hatte Apple bereits im vergangenen Sommer im Rahmen der WWDC 2025 angekündigt: Künftig sollen auch Video-Apps ihren Weg in CarPlay finden. Wie das Ganze funktionieren soll, zeigt das hier eingebundene Video.