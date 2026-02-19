Meta bereitet offenbar die Markteinführung seiner ersten eigenen Smartwatch vor – und will damit in direkte Konkurrenz zur Apple Watch Series sowie zu Geräten von Samsung, Google und Co. treten.

Meta möchte offenbar im Jahr 2026 eine Smartwatch auf den Markt bringen

Laut einem Bericht vom The Information plant Meta, die lange verschobenen Smartwatch-Ambitionen wieder aufzugreifen und ein neues Wearable im Jahr 2026 auf den Markt zu bringen. Das Projekt trägt intern den Codenamen “Malibu 2” und soll mit Gesundheits-Tracking-Funktionen sowie einem integrierten Meta-AI-Assistenten ausgestattet sein.

Ursprünglich hatte Meta bereits in den frühen 2020er-Jahren an einer Smartwatch gearbeitet, das damalige Projekt wurde aber 2022 im Zuge von Einsparmaßnahmen eingestellt. Jetzt will das Unternehmen seinen Wearables-Bereich wieder ausbauen, nachdem die KI-gestützten Audio- und Smart-Glasses-Modelle zuletzt Erfolg hatten.

Die neue Uhr soll neben klassischen Fitness- und Gesundheitsfunktionen auch Meta AI-Features bieten, was sie besonders im Bereich Intelligenz-Unterstützung und Interaktion von anderen Wearables abheben könnte. Damit zielt Meta vor allem auf Nutzer, die KI-gestützte Funktionen direkt am Handgelenk nutzen möchten.