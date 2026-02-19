o2 Telefónica führt gemeinsam mit Hiya sogenannte „Branded Calls“ im eigenen Mobilfunknetz ein. Der Dienst soll für mehr Transparenz bei eingehenden Anrufen sorgen – insbesondere für Kunden der Marken und Partnermarken von o2 Telefónica.

o2 bietet neuen Anti-Spam-Service für Anrufe

Auf dem Display wird künftig der verifizierte Unternehmensname angezeigt, sodass Nutzer auf einen Blick erkennen, wer anruft. Dadurch lässt sich schneller entscheiden, ob ein Gespräch angenommen werden soll oder nicht.

Bei Anrufen von Unternehmen, die den Dienst nutzen, wird neben der Rufnummer der verifizierte Firmenname angezeigt – auch dann, wenn der Kontakt nicht im Smartphone gespeichert ist.

Der Service steht automatisch für alle Eigen- und Partnermarken von o2 Telefónica zur Verfügung. Mit dem Start der Lösung erreicht Hiya nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der Mobilfunkkunden in Deutschland.

