Strava ist eine Fitness-App und Online-Plattform für das Aufzeichnen und Teilen von sportlichen Aktivitäten. Zahlreiche Profi- und Hobby-Sportler machen sich das Motto „Was nicht auf Strava ist, hat nie stattgefunden“ zu Nutze und dokumentieren ihre sportlichen Workouts. Nun erweitert Strava sein Angebot um fünf neue Sportarten.

Strava erweitert sein Angebot um fünf neue Sportarten

Strava, die Trainingsplattform mit weltweit über 180 Millionen Nutzern, erweitert ihr Angebot um fünf neue Aktivitätstypen. Damit können Sportbegeisterte ihre Workouts künftig noch differenzierter erfassen und ihre Trainingszeit präziser auswerten.

Folgende neue Sportarten stehen ab sofort zur Auswahl:

Padel

Basketball

Volleyball

Cricket

Tanzen

Statt entsprechende Einheiten wie bislang pauschal als „Workout“ zu protokollieren, könnt ihr eure jeweilige Disziplin nun direkt vor Beginn der Aufzeichnung im Sport-Auswahlmenü auswählen.

Die fünf neuen Aktivitätstypen zählen zu den am häufigsten gewünschten Erweiterungen der Community von Strava. Die Auswahl ergänzt das breite Angebot von über 50 Sportarten. Weitere Ergänzungen sind laut Unternehmen bereits in Planung und sollen in naher Zukunft folgen.