WhatsApp ermöglicht es ab sofort, neuen Gruppenmitgliedern den bisherigen Chatverlauf zuzuschicken. Der sogenannte Gruppen-Nachrichtenverlauf soll es neuen Mitgliedern erleichtern, in laufende Gespräche einzusteigen.

Zwischen 25 und 100 Nachrichten teilbar

Beim Hinzufügen einer neuen Person können Admins und Mitglieder zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten mitschicken. Der Versand geschieht dabei nicht automatisch, sondern muss bewusst ausgelöst werden. Admins haben zusätzlich die Möglichkeit, die Funktion für ihre Gruppe komplett zu deaktivieren. Sobald ein Verlauf geteilt wird, erhalten alle Gruppenmitglieder eine Benachrichtigung darüber. Die geteilten Nachrichten heben sich optisch vom regulären Chat ab und zeigen Zeitstempel sowie den ursprünglichen Absender an.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt bestehen

An der Sicherheitsarchitektur ändert sich durch die neue Funktion nichts. Wie sämtliche persönliche Nachrichten auf WhatsApp ist auch der geteilte Verlauf Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Einführung erfolgt laut WhatsApp schrittweise und dürfte besonders in aktiven Gruppen mit hohem Nachrichtenaufkommen für mehr Übersicht sorgen.