Wer in den USA die neue Formel 1-Saison verfolgen möchte, benötigt ab dem 7. März ein Apple TV-Abo. Doch Apple belässt es nicht beim heimischen Wohnzimmer und geht mit den exklusiven Übertragungsrechten einen ungewöhnlichen Schritt weiter.

Fünf Rennen auf über 50 IMAX-Leinwänden

Gemeinsam mit IMAX wird Apple in der 2026er Saison fünf ausgewählte Grand Prix live in Kinos übertragen. Auf dem Programm stehen die Rennen in Miami, Monaco, Silverstone, Monza und Austin, gezeigt an mehr als 50 IMAX-Standorten in den gesamten USA. Den Anfang macht das Rennen in Miami am 3. Mai.

Erst im vergangenen Jahr hatte Apple den Kinofilm „F1“ mit Brad Pitt groß auf die IMAX-Leinwände gebracht. Jetzt sollen echte Rennen das gleiche Publikum begeistern, wobei die Atmosphäre eines Live-Events im Kinosaal durchaus ihren eigenen Reiz haben dürfte. Für IMAX ist die Partnerschaft Teil einer größeren Strategie, das Kinoprogramm über klassische Filmstarts hinaus zu erweitern. Live-Sport und Konzertübertragungen sollen künftig eine wichtige Rolle für das Wachstum von IMAX spielen.

Neben den IMAX-Vorführungen hat Apple vergangene Woche außerdem eine Vereinbarung mit EverPass Media bekannt gegeben. Über den Anbieter werden Formel 1-Übertragungen auch in Restaurants, Bars und Clubs verfügbar sein. Wie 9to5Mac berichtet, umfasst der Deal neben der F1 auch die MLS sowie MLB Friday Night Baseball.