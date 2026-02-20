An diesem Wochenende startet die Major League Soccer (MLS) in ihre 31. Saison. Zum Eröffnungswochenende der MLS stehen alle 30 Teams auf dem Platz. Im Vorfeld hat Apple TV als exklusiver Streaming-Partner seine Apple TV-App vorbereitet und weitere begleitende Informationen bekannt gegeben. Unter anderem sind Apple und EverPass eine Kooperation eingegangen, um Sport-Inhalte in Bars und Restaurants zu bringen.

Apple TV: Sport-Inhalte kommen in Bars und Restaurants

Apple hat eine Partnerschaft mit EverPass Media geschlossen, um Apple TV Sport-Inhalte künftig auch in gewerblichen Einrichtungen in den USA verfügbar zu machen. EverPass ist ein Anbieter, der Premium-Sportinhalte für Restaurants, Hotels, Casinos, Sportbars und ähnliche Betriebe bündelt.

Im Rahmen der Kooperation können EverPass-Kunden ab sofort Formel 1, Major League Soccer (MLS) und Major League Baseball (MLB) über das reguläre EverPass-Core-Paket anbieten – ohne zusätzliche Kosten. Dieses Paket umfasst bereits weitere Highlights wie die UEFA Champions League über Paramount+, Thursday Night Football via Prime Video sowie NBA und WNBA.

