Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neustarts von Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien schickt der Video-Streaming-Dienst die Fortsetzung zu „The Last thing He Told Me“ ins Rennen.

„The Last Thing He Told Me – Staffel 2“ auf Apple TV gestartet

Bereits im Jahr 2024 gab Apple TV zu verstehen, dass es eine zweite Staffel zu „The Last Thing He Told Me“ geben wird. Genau diese steht ab sofort auf dem Video-Streaming-Dienst bereit. Genau genommen, könnt ihr ab sofort die erste Episode der zweiten Staffel abrufen. Anschließend erscheint wöchentlich jeden Freitag eine weitere Folge bis zum 10. April 2026. Insgesamt umfasst Staffel 2 acht Episoden.

Inhaltlich basiert die Fortsetzung auf „The First Time I Saw Him“, dem Nachfolgeroman von Autorin Laura Dave. In Staffel 2 taucht Owen (Nikolaj Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht wieder auf – und Hannah (Jennifer Garner) sowie ihre Stieftochter Bailey (Angourie Rice) geraten in einen Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Familie wieder zusammenzuführen, bevor sie die Vergangenheit einholt.

Neben Jennifer Garner kehren auch Angourie Rice, David Morse und Nikolaj Coster-Waldau in ihren Rollen zurück. Neu zum Cast stoßen Judy Greer und Rita Wilson.

Darüber hinaus nennt Apple weitere neue und wiederkehrende Darsteller:innen, darunter Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, John Noble, Michael Hyatt, Luke Kirby sowie Elizabeth O’Donnell.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.