Dass Apple gerne mit neuen Farboptionen experimentiert und sie dann doch wieder verwirft, gehört fast schon zur Tradition. Doch was jetzt über das kommende günstige MacBook durchsickert, hat eine überraschende Vorgeschichte, die bis ins Jahr 2021 zurückreicht.

Vom MacBook Air zum Budget-MacBook

Laut dem chinesischen Leaker „Instant Digital“ hat Apple die farbenfrohen Gehäuseoptionen, die nun für das günstige MacBook geplant sein sollen, ursprünglich für das MacBook Air mit M2-Chip entwickelt. Die Farbpalette sollte damals an die des 24-Zoll-iMac erinnern, was bereits Ende 2021 ein bewährter Leaker vorhergesagt hatte. Tatsächlich erschien das MacBook Air im Juli 2022 dann aber nur in den gewohnten Tönen Silber, Polarstern, Space Grau und Mitternacht.

Gelb, Grün, Blau und vielleicht noch mehr

Nun scheinen die verworfenen Farbkonzepte eine zweite Chance zu bekommen. Bloombergs Mark Gurman berichtete in seinem „Power On“-Newsletter, dass Apple für das Budget-MacBook unter anderem Hellgelb, Hellgrün, Blau, Rosa, Silber und Dunkelgrau getestet hat. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass all diese Farben tatsächlich auf den Markt kommen. Auch die Einladungsgrafik für Apples Event am 4. März deutet mit Gelb, Grün und Blau bereits auf eine bunte Produktpalette hin.

Sollte Apple diesen Weg tatsächlich gehen, wäre das günstige MacBook der farbenfrohste Laptop seit dem legendären iBook G3 Ende der 90er-Jahre. Damals bot Apple die Geräte in Farben wie Tangerine, Blueberry, Key Lime, Indigo und Graphite an.

Was wir sonst über das günstige MacBook wissen

Laut dem Apple-Analysten Ming-Chi Kuo soll das Gerät deutlich unter 1.000 Dollar kosten und statt eines M-Prozessors einen iPhone-Chip nutzen, möglicherweise den A18 Pro. Das Display misst Berichten zufolge knapp unter 13 Zoll, während das Aluminiumgehäuse mit einem neuen, schnelleren Fertigungsverfahren hergestellt wird, das Apple eigens zur Kostensenkung entwickelt hat.

Mit diesem Ansatz will Apple im Chromebook-Segment Fuß fassen und gezielt Studenten sowie Unternehmenskunden ansprechen. Ob das aufgeht, könnte sich schon bald zeigen. Apple hat für den 4. März 2026 eine „Special Apple Experience“ für Medienvertreter in New York, London und Shanghai angekündigt, bei der das neue MacBook vorgestellt werden könnte.