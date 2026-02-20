Seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, dass Apple im Frühjahr 2026 ein neues Einsteiger-MacBook auf den Markt bringen wird. Seitdem der Hersteller aus Cupertino für Anfang März zu einer Special Experience nach New York, London und Shanghai geladen hat, haben die Gerüchte noch eimal an Fahrt aufgenommen. Dazu passt, dass das aktuelle MacBook Air mit M1-Chip als aktuelles Einsteiger-Modell im US-amerikanischen Onlineshop von Walmart nicht mehr vorrätig. Zufall?

M1 MacBook Air bei Walmart ausverkauft – neues Einsteiger-MacBook rückt näher

Walmart hatte das MacBook Air mit M1-Chip erstmals im März 2024 für 699 Dollar ins Sortiment genommen. Seitdem fiel der Preis schrittweise – auf 649, dann auf 599 und zuletzt im Rahmen einer Black-Friday-Aktion sogar auf 549 Dollar. Nun ist das Gerät komplett vergriffen, und es gibt keine Hinweise darauf, ob es jemals wieder erhältlich sein wird, so Macrumors.

Das MacBook Air mit M1-Chip erschien im November 2020 als eines der ersten Macs mit Apple-Silicon-Chip. Es löste damit die langjährige Ära der Intel-Prozessoren ab. Apple stellte das Modell bereits 2024 offiziell ein, als die M3-Generation eingeführt wurde. Mittlerweile ist das MacBook Air sogar mit dem M4-Chip erhältlich und in Kürze wird mit dem M5-Modell gerechnet.

Der Ausverkauf bei Walmart könnte ein deutlicher Fingerzeig darauf sein, dass in Kürze ein neues Einsteiger-Modell angekündigt wird. Dabei könnte es sich um ein MacBook (ohne Air oder Pro als Namenszusatz) handeln, welches über ein 12,9 Zoll Display und einen A18 Pro Chip verfügt. Der Chip debütierte beim iPhon e18 Pro und bietet eine 6-Core CPU und eine 6-Core GPU, deren Multi-Core-Leistung in etwa mit der des M1 vergleichbar ist.

Allerdings dürfte das neue Gerät nur mit 8 GB RAM ausgestattet sein, während aktuelle MacBook-Air- und MacBook-Pro-Modelle mindestens 16 GB mitbringen. Zudem fehlt dem A18 Pro Chip die Thunderbolt-Unterstützung, sodass das neue MacBook voraussichtlich auf reguläre USB-C-Anschlüsse mit langsameren Übertragungsgeschwindigkeiten und eingeschränkter Unterstützung für externe Displays setzen wird.