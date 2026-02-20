Seit 2020 bietet Apple in seiner Wallet-App einen digitalen Autoschlüssel an, mit dem sich kompatible Fahrzeuge per iPhone oder Apple Watch ver- und entriegeln sowie starten lassen. Bislang unterstützen unter anderem Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz und Volvo die Funktion. Jetzt zieht auch Toyota nach.

Der RAV4 macht den Anfang

Einem Reddit-Beitrag zufolge unterstützen in den USA bereits ausgewählte Ausstattungsvarianten des 2026er Toyota RAV4 die Car Key-Funktion. Wann Toyota das Feature auch für weitere Modelle anbieten wird, ist derzeit noch nicht bestätigt.

So funktioniert der digitale Schlüssel

Toyotas Umsetzung setzt auf Ultra-Wideband-Technologie. Das bedeutet in der Praxis, dass man sich dem Fahrzeug einfach nähern, die Tür öffnen und den Motor starten kann, ohne das iPhone aus der Tasche zu nehmen. Die Apple Watch am Handgelenk reicht ebenfalls aus. Für diese passive Zugangsfunktion wird mindestens ein iPhone 11 oder eine Apple Watch Series 6 benötigt.

Ein Abo gehört dazu

Ganz ohne Haken kommt die Sache allerdings nicht aus. Laut den bisherigen Informationen setzt die Funktion ein Toyota-Remote-Connect-Abonnement voraus, das bei 15 US-Dollar pro Monat beginnt. Immerhin ist beim Kauf eines neuen Toyota ein kostenloses Probejahr enthalten.

Es gab bereits vor einigen Monaten erste Hinweise auf Toyotas Pläne, sodass die Einführung keine große Überraschung darstellt. Apple pflegt zwar eine eigene Übersichtsseite mit allen kompatiblen Fahrzeugmodellen, aktualisiert diese jedoch eher unregelmäßig.