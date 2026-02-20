In der aktuellen Version von macOS 26.3 sind Hinweise auf gleich mehrere neue Apple-Produkte aufgetaucht. Besonders spannend sind dabei Verweise auf zwei bislang unbekannte Studio Display Modelle sowie das seit Langem erwartete günstige MacBook mit A18 Pro Chip.

Versteckte Produktcodes in den Systemdateien

Die Entdeckung geht auf eine Analyse von Macworld zurück, die in sogenannten Kernel Extensions der öffentlichen macOS 26.3 Version drei neue Produktkennungen identifiziert hat. Die Codes J700, J427 und J527 tauchen dort erstmals auf und verweisen auf Hardware, die Apple bislang nicht offiziell vorgestellt hat.

Bei J700 handelt es sich um das bereits mehrfach in der Gerüchteküche erwähnte MacBook mit A18 Pro Chip. Das Gerät soll ein Display unter 13 Zoll mitbringen und laut Bloomberg aus Aluminium gefertigt werden. Apple hat das Notebook in mehreren Farben getestet, darunter Hellgelb, Hellgrün, Blau, Rosa, Silber und Dunkelgrau. Das neue MacBook soll angeblich deutlich unter 1.000 Dollar kosten und im März auf den Markt kommen.

Zwei neue externe Displays

Überraschender sind die Kennungen J427 und J527, die auf zwei separate Studio Display Modelle hindeuten sollen. Macworld vermutet, dass es sich beim zweiten Modell entweder um eine größere Bildschirmvariante handelt oder um ein günstigeres Modell mit reduziertem Funktionsumfang. Ganz neu sind diese Codes allerdings nicht.

Bloomberg hatte die beiden Kennungen bereits im vergangenen März erwähnt. Mark Gurman skizzierte damals zwei Szenarien. Entweder entwickelt Apple beide Modelle parallel und entscheidet sich dann für eines, oder es handelt sich tatsächlich um zwei eigenständige Produkte mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen oder Spezifikationen. Gurman wies außerdem darauf hin, dass auch das Pro Display XDR langsam in die Jahre kommt und eine Ablösung durchaus Sinn ergeben würde.