Wir starten in den heutigen Samstag und nutzen das Wochenende, um auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote zu blicken. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Zudem könnt ihr euch aktuell 3 Monate Audible für insgesamt 2,97 Euro sichern.
>>> JETZT: 3 Monate Audible nur je 0,99 Euro <<<
Angebote des Tages
- Von INIU – der sichere Fast Charge Pro: Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen INIU für das...
- 45W Full-Speed Charging für iPhone 17 & Samsung S25: Mit bis zu 45W Ausgang liefert diese Powerbank...
- 【Magnetische Power Bank 12000mAh】Die innovative und fortschrittliche kabellose magnetische...
- 【USB-B/C Schnellladen für iPhone】Zusätzlich zur MagSafe-kompatiblen Ladefunktion kann Ihr...
- 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...
- 140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...
- EA SPORTS FC 26 hat die besten Profis der größten Clubs und Wettbewerbe aus aller Welt im Angebot...
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition (Software-Schlüsselkarte) enthält das vollständige Spiel
- Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video...
- Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...
- FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...
- 180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...
- INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...
- Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...
- Platz für 5 Karten: Minimalistische MagSafe-Wallet mit erweitertem Stauraum für bis zu 5 Karten...
- Starker Magnetverschluss: Ausgestattet mit 20 leistungsstarken N52-Magneten, die eine Haltekraft von...
- Superschnelles Laden mit 250W: Erlebe leistungsstarkes Laden mit dieser 250W Ladestation für den...
- Leistungsstarkes Ladegerät: Der erste USB-C-Anschluss liefert 140W und lässt dich produktiver...
- STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG Power Bank: Ausgestattet mitder neuesten Power Delivery 3.1 und...
- MÄCHTIGE KAPAZITÄT Power Bank: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...
- KICKR CORE Zwift ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR...
- KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen
- KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR CORE...
- KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen
- Keine Begrenzungskabel, kein RTK, keine Signalverluste: Die TrueVision-Technologie des E18 kartiert...
- Startklar in 5 Minuten mit smarter automatischer Kartierung: Der E18 beginnt innerhalb von 5 Minuten...
- Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation...
- Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
- Taghelle Sicht auch bei Nacht: Dank 2K QHD und MaxColor Vision liefert die Kamera lebendige...
- Ununterbrochene Sicherheit dank Solar: Durch die SolarPlus 2.0-Technologie bleibt die Kamera stets...
- Die TORRAS Guardian-Mag Serie ist eine der meistverkauften magnetischen Hüllen weltweit. Für...
- [TORRAS Magnetring ist stabiler und schneller] TORRAS bietet die exklusive Halbach-Magnettechnologie...
- Schneller Energie-Kick: Erlebe ultraschnelles Laden für dein iPhone dank Super Fast Charging und...
- Effizient und sicher: Liefert schnelles Laden mit ActiveShield-Technologie zum Schutz vor...
- Volle 100W Power: Die fortschrittliche GaN-Technologie liefert stabile 100W über jeden USB-C-Port...
- Ladestatus in Echtzeit: Das hochauflösende Smart Display zeigt Ladezustand, Temperatur und...
- Keine Begrenzungskabel, kein RTK, keine Signalverluste: Die TrueVision-Technologie des E15 kartiert...
- Startklar in 5 Minuten mit smarter automatischer Kartierung: Der E15 beginnt innerhalb von 5 Minuten...
- Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
- WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über...
- FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...
- 180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...
- Reguläre Passform
- Schnürsenkel
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
- Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
- WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
- WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
- DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
- PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...
- BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...
- Multimonitor-Erlebnis in höchster Auflösung: Nutzen Sie zwei HDMI-Ports (bis zu 4K@60Hz) und einen...
- Superschnelles Laden mehrerer Geräte: Das mitgelieferte Netzteil liefert bis zu 100W für Ihr...
- NATÜRLICHES TAGESLICHT - Die smarte Lampe hat einen überdurchschnittlich großen CCT-Bereich, der...
- ULTRA-NIEDRIGES DIMMEN - Dimmen Sie Ihre Lampe stufenlos von der vollen Helligkeit bis auf...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- Schnelles, effizientes Laden mit 15W: Lade dein iPhone 16 Pro in nur 21 Min. auf bis 25% auf mit...
- Lade 2 Geräte gleichzeitig: Spare Zeit und Nerven, indem du zeitgleich dein Handy und deine...
- DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
- BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- TORRAS‘ umfassende Bildschirmschutztechnologie hat bislang mehr als 80+Millionen Nutzer*innen vor...
- Rundumschutz wie eine Rüstung:Das für iPhone 17 Pro für Panzerglas ist mit einem ultradünnen...
- 49 Min UltraFast Recharging: HyperFlash lädt die C1000 Gen 2 in nur 49 Minuten...
- 2.000W Ausgangsleistung über 9 Ports: 2.000W Dauerleistung, 3.000W Spitzenleistung und 1.024Wh...
- [Exklusiv für iPhone 17 Pro Max 6,9 Zoll] Präzisionsgefertigte Öffnungen für Kamera...
- [Innovatives Kamerasteuer-Design] Anders als herkömmliche iPhone 17 Pro Max Hülle mit...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
- DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation...
- PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von...
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von...
Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.
0 Kommentare