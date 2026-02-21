Gerüchten zufolge wird Apple zeitnah neue Produkte ankündigen. Zuletzt wurde immer wieder die erste März Woche genannt. Dies kommt nicht ganz zufällig, da das Unternehmen für den 04. März zu einer Special Experience nach New York, London und Shanghai geladen hat. Die kürzlich freigegeben finale Version von macOS 26.3 beinhaltet konkrete Hinweise auf ein neues Einsteiger-MacBook.

macO 26.3 „bestätigt“ neues Einsteiger-MacBook

macOS 26.3 bietet nicht nur Hinweise auf zwei neue Apple Display, auch das neue Einsteiger-MacBook steckt im System. Wie Macworld herausfand, enthält die am 11. Februar veröffentlichte finale Version von macOS 26.3 Kernel-Erweiterungen (Kexts) für drei neue Geräte mit den Codenamen J700, J427 und J527. Die Codenamen stimmen mit früheren Berichten überein, darunter auch solchen, die auf einer im letzten Jahr geleakten internen Version von iOS 26 basieren.

Während J427 und J527 für die neiden Apple Displays stehen, ist J700 der Codename für das kolportierte neue Einsteiger-MacBook. Das neue MacBook soll unterhalb des aktuellen MacBook Air positioniert werden und wäre zugleich eine kleine Premiere: Es wäre der erste Apple-Silicon-Mac mit einem A-Serie-Chip statt eines M-Chips.

Konkret soll im Einsteiger-Notebook derselbe A18 Pro-Chip zum Einsatz kommen, der auch die iPhone 16 Pro-Modelle antreibt. Für die angepeilte Zielgruppe – also Alltagsnutzer, Studierende und preisbewusste Käufer – dürfte die Leistung damit mehr als ausreichend sein. Zuletzt berichtete zudem Mark Gurman von Bloomberg, dass das Gerät ein Display mit 12,9 Zoll erhalten wird. Trotz des niedrigeren Preises plant Apple offenbar ein Aluminium-Gehäuse, was dem Notebook einen hochwertigen Look verleihen würde.

Beim Preis gehen die Einschätzungen auseinander: Manche Analysten halten 599 Dollar für möglich, realistischer erscheint jedoch ein Bereich zwischen 699 und 799 Dollar.