WhatsApp entwickelt eine neue Formatierungsoption, mit der Nutzer Nachrichteninhalte als Spoiler kennzeichnen und damit standardmäßig verbergen können. Entdeckt wurde das Feature in der WhatsApp-Beta für iOS 26.6.10.71, die über TestFlight verfügbar ist. Allerdings ist die Funktion noch nicht freigeschaltet, sondern versteckt sich noch im Programmcode.

WhatsApp arbeitet an „Anti-Spoiler“-Funktion für Textnachrichten

Richtig überraschen kommt es nicht, dass WhatsApp unter iOS an einer Anti-Spoiler-Funktion arbeitet. Zuletzt wurde bereits bekannt, dass unter Android eine entspreche Funktion in Arbeit ist. Nun können sich auch iPhone-Nutzer perspektivisch darauf einstellen.

Das Prinzip ist simpel: Wer eine Nachricht als Spoiler formatiert, sorgt dafür, dass der Inhalt im Chat zunächst verborgen bleib, so WABetaInfo. Die Empfänger müssen die Nachricht erst antippen, um den Text zu sehen. Praktisch ist das vor allem in Gruppenchats, wo ungewollte Filmenden, Spielergebnisse oder andere sensible Infos schnell für Frust sorgen können.

Technisch funktioniert die Formatierung über doppelte senkrechte Striche: Wer einen Text mit zwei senkrechten Strichen umschließt, markiert ihn automatisch als Spoiler. Alternativ lässt sich die Option auch direkt über das Kontextmenü der Textformatierung auswählen. Selbst nach dem Aufdecken bleibt eine Nachricht als Spoiler markiert – wer die App neu startet, muss also erneut tippen, um den Inhalt zu sehen. Das schützt vor unbeabsichtigtem Spoilern beim erneuten Öffnen des Chats.

Aktuell befindet sich die Funktion noch in der Entwicklung und ist ausschließlich für Textnachrichten geplant. Ob sie künftig auch für Bilder oder Videos verfügbar sein wird, ist noch offen – wäre aber eine sinnvolle Erweiterung, die den Umweg über den „Einmal ansehen“-Modus überflüssig machen würde.