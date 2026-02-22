Apple TV hat bestätigt, dass die Thriller-Serie „The Hunt“ jetzt doch auf Apple TV zu sehen sein wird. Als Premierendatum wurde der 04. März 2026 bestätigt bestätigt. Der ein oder andere Leser unseres Blogs wird sich vermutlich daran erinnern, dass die Thriller-Serie ursprünglich im Dezember letzten Jahres auf dem Video-Streaming-Portal starten sollte. Aufgrund von Plagiatsvorwürfen wurde die Serie kurz vor dem Start gestoppt.

Apple TV: „The Hunt“ startet am 04. März

Im September letzten Jahres hat Apple TV die französische Thriller-Serie „The Hunt“ („Traqués“) angekündigt und den Starttermin für den 03. Dezember bestätigt. Der offizielle Trailer wurde veröffentlicht doch nur wenige Tage vor dem Premierentermin zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Der Grund waren schwerwiegende Plagiatsvorwürfe gegen den Schöpfer der Serie.

Die Produktionsfirma Gaumont bestätigte, dass „The Hunt“ auf unbestimmte Zeit ruht. Dem Serienschöpfer und Regisseur Cédric Anger wurde vorgeworfen, dass er die Handlung aus dem Roman „Shoot“ von Douglas Fairbairn sowie dessen gleichnamiger Verfilmung von 1976 übernommen haben soll.

Mittlerweile hat Apple TV den Trailer erneut veröffentlicht und das neue Premierendatum für den 04. März bestätigt. Deadline liegt ein Statement der Produktionsfirma vor. Darin heißt es

Die Veröffentlichung von „The Hunt“, ursprünglich für Dezember 2025 geplant, wurde verschoben, nachdem im November 2025 bekannt wurde, dass das als Originalwerk präsentierte Projekt auf Douglas Fairbairns Roman „Shoot“ basiert. Gaumont, der Produzent der Serie, leitete nach Bekanntwerden dieser Information umgehend die notwendigen Schritte ein, um die Rechteinhaber zu ermitteln und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Achtung von Werken und Urheberrechten ist für Gaumont ein Grundprinzip, das nur durch das Vertrauen und die Transparenz der Künstler gewährleistet werden kann.

Kurzum: Die Ähnlichkeiten waren zu deutlich, so dass sich die Produktionsfirma mit den Rechteinhaber in Verbindung gesetzt hat, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Die Beschreibung zur Serie liest sich wie folgt