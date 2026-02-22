o2 hat ein neues Angebot aufgelegt, bei dem ihr euch nicht zwischen einem neuen iPhone und neuem iPad entscheiden müsst. o2 löst das Problem für euch, in dem der Mobilfunkanbieter das iPhone 17 Pro mit dem iPad Air M3 im Tarif o2 Mobile L mit 100GB+ kombiniert. Erfreulicherweise erhaltet ihr den o2 Mobile L mit 100 GB+ derzeit zum Preis des o2 Mobile M mit 30 GB+.

o2-Deal: iPhone 17 Pro mit iPad Air M3 zum Knallerpreis

Wo bekommt ihr ein iPhone 17 Pro und ein iPad Air 11 mit dem blitzschnellen M3 Chip für einmalig 1 Euro? Richtig, bei o2. Zeitlich befristet hat der Mobilfunkanbieter ein attraktives Bundle geschnürt.

Über das iPhone 17 Pro müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Seit der Ankündigung im Herbst letzten Jahres haben wir intensiv über das aktuelle iPhone Flaggschiff-Modell informiert. Apple setzt beim iPhone 17 Pro auf 6,3 Zoll Super Retina XDR Display mit 120 Hz, A19 Pro Chip, Face ID, 18 MP Center Stage Frontkamera, 48MP Triple-Kamera auf der Rückseite und vieles mehr. o2 paart das iPhone 17 mit dem iPad Air 11 (M3) WiFi (128GB) in der Farbe Spacegrau.

Der Tarif o2 Mobile L mit 100GB+ bietet euch 100GB Highspeed-Volumen, 5G mit bis zu 300MBit/s, GROW-Vorteil (jedes Jahr +10GB monatlich mehr), Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming. Einmalig wird nur 1 Euro für das iPhone 17 Pro und iPad Air fällig. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass zusätzlich 4,99 Euro Versandkosten anfallen. Ein einmaliger Anschlusspreis entfällt. Monatlich zahlt ihr für das Bundle (iPhone 17 Pro mit iPad Air inkl. o2 Mobile L) nur 69,99 Euro.

>>> Hier geht es direkt zum iPhone 17 Pro / iPad Air M3 Bundle <<<