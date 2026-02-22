Auch wenn das iPhone 18 Pro erst in rund einem halben Jahr auf den Markt kommt, tauchen immer mal wieder Gerüchte zum kommenden Pro-Modell auf. Einem aktuellem Bericht zufolge testet Apple derzeit eine neue Farbvariante namens „Deep Red“ und somit ein sattes Dunkelrot. Für Apple Fans, die sich mal wieder ein rotes iPhone wünschen, dürfte dies eine erfreuliche Nachricht sein. Zuletzt gab es im Jahr 2022 beim iPhone 14 diese Farboption.

iPhone 18 Pro soll in „Dunkelrot“ auf den Markt kommen

Mark Gurman von Bloomberg hat heute die jüngste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf Apple Produkte ein, die für Anfang März erwartet, er blickt auch auf die kommende iPhone-Generation. Es heißt, dass Apple das iPhone 18 Pro in Dunkelrot anbieten möchte.

Möglich wird die neue Farboption durch den Wechsel zur Aluminiumunibody-Konstruktion, den Apple beim iPhone 17 Pro eingeführt hat. Dadurch hat das Unternehmen deutlich mehr Spielraum bei der Farbgestaltung als früher. Interessant ist dabei die Frage, ob Rot das beliebte Cosmic Orange ablöst oder ergänzt. Gurman zufolge ist Orange – besonders in China – nach wie vor äußerst gefragt. Er hält es daher für möglich, dass Apple beide Farben im Angebot behält, auch wenn Rot und Orange farblich verwandt sind.

iPhone Fold soll farbneutral bleiben

Beim iPhone Fold – welches ebenfalls im Herbst 2026 erwartet wird – sieht es hingegen ganz anders aus. Laut Gurman wird Apple beim faltbaren iPhone auf auffällige Farben verzichten und stattdessen auf klassische, zurückhaltende Töne setzen – also dunkles Grau oder Schwarz sowie ein Weiß oder helles Silber. Das erinnert stark an die frühen iPhone-Generationen. Der Grund dürfte schlicht die Komplexität der Fertigung sein: Weniger Farbvarianten vereinfachen die Produktion erheblich – ein Muster, das sich bereits beim iPhone X zeigte, das damals nur in zwei Farben statt sechs erhältlich war.