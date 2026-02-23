Apple hat vor wenigen Augenblicken die zweite Beta zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine neue Möglichkeit, sich mit dem kommenden x.4 Update zu beschäftigen.

Beta 2 ist da: iOS 26.4 & iPadOS 26.4

Ab sofort steht die Beta 2 zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 auf den Apple Servern bereit. Diese kann von eingetragenen Entwicklern über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Dabei muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Das kommende Update auf iOS 26.4 und iPadOS 26.4 beinhaltet allerhand Neuerungen. Apple Music erhält eine neue Playlist Playground-Funktion und Konzertinfos, Video-Podcasts werden eingeführt, der Schutz für gestohlene Geräte ist standardmäßig aktiviert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten wird getestet, die Apple Konten erhalten ein einheitliches Design, neue Emojis werden eingeführt und mehr. Die Neuerungen könnt ihr unter anderem hier, hier und dort nachlesen.

Noch wird es ein paar Wochen dauern, bis Apple die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 freigibt. Bis dahin wird noch die ein oder anderen Beta-Version folgen. Welche Neuerungen, die Beta 2 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.