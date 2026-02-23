Nachdem Spotify schon länger auf KI-generierte Playlisten setzt, zieht nun auch Apple nach. Mit dem „Playlist Playground“ können Nutzer per Texteingabe automatisch Playlisten erstellen lassen. Auf dem iPhone ist das Feature bereits seit der iOS 26.4 Beta verfügbar, während die Android-App jetzt mit der Beta von Version 5.2 ebenfalls die KI-Playlisten unterstützt.

Playlist Playground

„Playlist Playground“ verbirgt sich im Library-Tab und funktioniert denkbar einfach. Man tippt eine Stimmung, einen Anlass oder ein paar Stichworte ein, woraufhin die KI eine passende Playlist mit 25 Songs zusammenstellt. Sollte das Ergebnis nicht ganz den Geschmack treffen, lässt sich die Playlist mit weiteren Textprompts verfeinern sowie ein eigenes Cover-Bild und ein Beschreibungstext hinzufügen.

Wie treffsicher die Vorschläge in der Praxis wirklich sind, lässt sich anhand der Beta noch schwer beurteilen. Was sich allerdings schon jetzt sagen lässt, ist, dass EU-Nutzer vorerst leer ausgehen, was wahrscheinlich auf regulatorische Hürden zurückzuführen ist.

Frisches Layout mit Fokus auf Bedienbarkeit

Neben der KI-Funktion hat Apple auch an der Optik geschraubt. Album- und Playlist-Ansichten wirken jetzt großzügiger, weil das Cover die komplette Seite einnimmt, während die wichtigsten Steuerelemente so angeordnet sind, dass man Play, Shuffle und Download bequem mit einer Hand erreicht. Das mag nach einer Kleinigkeit klingen, fällt im täglichen Gebrauch aber sofort auf, besonders auf größeren Smartphones, bei denen man sonst gerne mal umgreifen muss.

Wer sich für Live-Auftritte interessiert, findet auf den Künstlerseiten nun auch Konzerthinweise, ohne dafür erst zwischen verschiedenen Ticketportalen hin- und herspringen zu müssen.

Die finale Version soll zusammen mit iOS 26.4 im Frühjahr erscheinen. Dass Android-Nutzer dieselben Features gleichzeitig bekommen, war bei Apple lange keine Selbstverständlichkeit.