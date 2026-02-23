Seit der Freigabe der Apple Sports-App hat diese zahlreiche Updates erhaltet. Seid vergangenem Jahr steht diese erfreulicherweise auch bei uns in Deutschland bereit. Nun hat die Apple App für Echtzeit-Ergebnisse und Spielstände ein weiteres Update erhalten.

Support für NCAA-Turniere und mehr

Apple hat seine Sports-App in Version 3,8 im App Store als Download bereitgestellt. Im Mittelpunkt stehen diesmal College-Sport, Fußball und eine Ausweitung auf neue Märkte.

Pünktlich zur NCAA-Turniersaison könnt ihr ab sofort die NCAA-Turniere der Männer und Frauen in Echtzeit mit einer Ansicht, die die Begegnungen und Ergebnisse jeder Runde auf einen Blick anzeigt, verfolgen.

Darüber hinaus führt das Update eine neue Fußball-Kategorie ein, die es nach Apples eigenen Angaben deutlich einfacher machen soll, Lieblingsligen, Pokale und mehr an einem Ort zu finden und zu verfolgen. Neu hinzugekommen sind dabei folgende Ligen: Campeonato Brasileiro Série A, Categoría Primera A, Liga de Primera, Liga Pro, Liga Profesional de Futbol sowie Primera División del Perú.

Zum guten Schluss können Fans in Lateinamerika und der Karibik jetzt ihren Lieblingsligen und -teams in Apple Sports folgen.