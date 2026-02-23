Woche für Woche kündigt Apple TV neue Originals an, so dass für die kommenden Monate noch reichlich Inhalte in der Pipeline sind. Nun hat der Video-Streaming-Dienst bestätigt, dass die Thriller-Serie „Unconditional“ am 08. Mai 2026 auf Apple TV startet.

„Unconditional“: Neue Thriller-Serie startet am 08. Mai auf Apple TV

Apple TV hat bekannt gegeben, dass die neue Dramaserie „Unconditional“, geschrieben von den Co-Autoren Adam Bizanski („Magpie“) und Dana Idisis („On the Spectrum“), in Zusammenarbeit mit Keshet International, ins Portfolio aufgenommen wird. Die achtteilige Thriller-Serie, die von Spiro Films produziert wird, feiert am Freitag, den 8. Mai 2026, mit den ersten beiden Folgen seine Premiere auf Apple TV. Neue Folgen erscheinen anschließend jeden Freitag bis zum 19. Juni. In Israel wird die Serie bereits im April auf Keshet 12 ausgestrahlt.

„Unconditional“ erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Ronn) in Moskau wegen Drogenhandels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Chamami) weigert sich, die Anklage zu akzeptieren – doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.

In den Hauptrollen sind Liraz Chamami („Bad Boy“, „Manayek“) und Newcomerin Talia Lynne Ronn zu sehen. Zudem gehören auch der französisch-israelische Singer-Songwriter Amir Haddad („La Belle et Le Boulanger“), Yossi Marshek („Yellow Peppers“, „Manpower“), Evgenia Dodina („Invisible“, „Virgins“) und Vladimir Friedman („Bad Boy“) zum Ensemble.