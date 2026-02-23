Wer einen Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag bei Vodafone hat, kann Netflix künftig direkt über den Netzbetreiber buchen und zahlt dabei dauerhaft zwei Euro weniger gegenüber dem regulären Preis. Bislang war dieses Angebot nur einem Teil der Bestandskunden zugänglich, ab sofort können alle Vertragskunden sparen.

Beim Werbe-Abo lohnt es sich am meisten

Zwei Euro Ersparnis fallen bei den teureren Netflix-Tarifen zugegebenermaßen weniger ins Gewicht, beim günstigsten Netflix-Abo sieht das aber anders aus. Das werbegestützte „Standard-Abo mit Werbung“ kostet über Vodafone nur noch 2,99 Euro statt 4,99 Euro, also rund 40 Prozent weniger. Bei den werbefreien Tarifen fällt die Ersparnis prozentual geringer aus, bleibt aber konstant bei zwei Euro. Das Standard-Abo landet damit bei 11,99 Euro, das Premium-Abo bei 17,99 Euro monatlich.

Auch Neukunden können jetzt zugreifen

Neben allen Bestandskunden profitieren nun auch Neukunden, die den Rabatt direkt bei Vertragsabschluss hinzubuchen können. Die Buchung läuft über den Vodafone-Shop, die Kundenhotline oder online. Mobilfunk-Neukunden müssen sich bei der Online-Buchung allerdings noch bis Anfang März gedulden. Bis dahin bleibt ihnen der Weg über die Hotline oder den Shop.

Der Preisvorteil ist direkt an den Vodafone-Vertrag gekoppelt. Endet dieser, läuft das Netflix-Abo automatisch zum regulären Preis weiter. Hinzu kommt eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten für den vergünstigten Zugang. Für Vodafone-Kunden, die ihren Vertrag ohnehin behalten, ist der Rabatt ein willkommener Bonus.

