Apple testet aktuell ein neues iOS-Update für das iPhone. Konkret bereit das Unternehmen das Update auf iOS 26.3.1 vor. Dabei dürfte es sich um ein kleines Update handelten, welches verschiedene Fehler behebt und die Leistung des Systems optimiert.

iOS 26.3.1: Apple bereit Update vor

Die Kollegen von Macrumors sind auf Server-Logs gestoßen, aus denen hervorgeht, dass Endgeräte mit iOS 26.3.1 auf die Webseite zugreifen. Dies war in der Vergangenheit bereits ein Indikator dafür, dass iOS-Updates bevorstehen.

Nachdem Apple zuletzt iOS 26.3 mit kleineren Neuerungen veröffentlicht hatte, steht nun iOS 26.3.1 in der Pipeline. Wie bereits erwähnt, dürfte es sich bei iOS 26.3.1 um ein Bugfix-Update handeln, welches Fehler beseitigt, Sicherheitslücken stopft und die Leistung des Systems optimiert. Zudem ist denkbar, dass iOS 26.3.1 den Support für kommende Apple-Produkte beinhaltet, die Anfang März angekündigt werden könnten. Hierbei denken wir unter anderem an ein neues iPhone 17e.

Apple plant Berichten zufolge eine dreitägige Reihe von Produktankündigungen von Montag, dem 2. März, bis Mittwoch, dem 4. März. Ausgewählte Journalisten und Content-Ersteller sollen die Produkte am Mittwoch im Rahmen einer „Special Experience“ in New York, London und Shanghai selbst ausprobieren können.

iOS 26.3.1 dürfte zudem ein Zwischenschritt auf dem Weg zu iOS 26.4 sein. Zuletzt wurde die Beta 1 freigegeben und mit der finalen Version ist Ende März / Anfang April zu rechnen.