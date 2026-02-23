Apple und Google testen in der zweiten Beta von iOS 26.4 erstmals die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android. Bisher waren diese Chats komplett ungeschützt. Wie MacRumors berichtet, soll sich das nun ändern.

Noch kein fertiges Feature

Bereits in der ersten Beta von iOS 26.4 hatte Apple mit verschlüsselten RCS-Nachrichten experimentiert, allerdings nur zwischen iPhones und auch nur bei deaktiviertem iMessage. Die zweite Beta geht jetzt den entscheidenden Schritt weiter und ermöglicht verschlüsselte Nachrichten direkt an Android-Geräte. Während hierfür auf der iPhone-Seite die aktuelle Beta benötigt wird, brauchen Android-Nutzer die neueste Version von Google Messages.

Trotz der laufenden Tests wird die Verschlüsselung nicht mit dem finalen Release von iOS 26.4 erscheinen. Apple betont in den Entwickler-Hinweisen zur Beta ausdrücklich, dass das Feature erst in einem späteren Update für iOS, iPadOS, macOS und watchOS 26 an alle Nutzer ausgerollt wird. Auch während der Testphase gibt es Einschränkungen, denn nicht alle Geräte und Mobilfunkanbieter unterstützen die verschlüsselte Kommunikation.

Apples eigener Dienst iMessage bietet schon seit Jahren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, und auch Google hat diese Funktion längst für Chats zwischen Android-Geräten implementiert. Sobald aber ein iPhone per RCS mit einem Android-Gerät kommunizierte, lief alles unverschlüsselt. Apple hat deshalb gemeinsam mit der GSM Association an einem Standard gearbeitet, der RCS-Verschlüsselung auch plattformübergreifend ermöglicht. Bis das Feature den Weg in die finale Software findet, dürfte es zwar noch etwas dauern, aber der Anfang ist gemacht.