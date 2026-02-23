Das iPhone 18 Pro hat offenbar die erste wichtige Fertigungshürde genommen. Laut einem Bericht des chinesischen Leakers „Fixed Focus Digital“ auf Weibo befinden sich die Pro-Modelle bereits in der sogenannten Massenproduktionsvalidierung – einem späten Fertigungstest, der typischerweise vor der eigentlichen Massenproduktion durchgeführt wird.

iPhone 18 Pro: Test-Produktion hat begonnen

Erst kürzlich keimten Gerüchte, dass Apple die Farboption „Deep Red“ für das kommende iPhone 18 Pro plant. Nun tauchen die nächsten Informationen auf, die zumindest zeitlich ins Bild passen. „Fixed Focus Digital“ berichtet (via Macrumors), dass die Test-Produktion für das iPhone 18 Pro begonnen hat.

Der Februar entspricht in Apples Produktionszyklus in der Regel der Übergangsphase vom Design Validation Test (DVT) zum Production Validation Test (PVT). In dieser Phase werden Produktionswerkzeuge eingesetzt und Teile der Fertigungslinien aktiviert, um Prozesse, Ausbeuten und Qualitätssicherung zu validieren – noch nicht in vollem Produktionsmaßstab. Die eigentliche Massenproduktion läuft dann typischerweise im Sommer an.

Weiter heißt es, dass auch für das „normale“ iPhone 18 Produktionstest begonnen hat. Hierbei dürfte es sich allerdings um einen frühen Validierungstest handeln. Gerüchten zufolge wird Apple das iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 ankündigen.

Hinsichtlich des Designs gibt es dem Leaker zufolge keine wesentlichen Materialänderungen. Das iPhone 18 Pro soll weitgehend den Designspezifikationen des iPhone-17-Lineups entsprechen – was frühere Berichte bestätigt, wonach das iPhone 18 Pro in erster Linie ein Leistung-Upgrade erhält. Als mögliche optische Neuerung steht lediglich eine etwas kleineres Dynamic Island im Raum.

Nichtsdestotrotz wird das iPhone 18 Pro im Gehäuseinneren markante Verbesserungen erhalten. Kolportiert werden ein neues Kamerasystem mit variabeler Blende, der A20-Chip sowie das hauseigene C2-Modem. Neben dem iPhone 18 Pro wird erwartet, dass das Unternehmen aus Cupertino im Herbst sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringt.