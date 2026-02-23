Ein lebensgroßer Godzilla über Los Angeles klingt wie eine Szene aus einem Katastrophenfilm, war am 20. Februar aber tatsächlich am Himmel über Hollywood zu sehen. Apple TV hat zur Promotion der zweiten Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ eine groß angelegte Drohnenshow inszeniert, die bei der Gelegenheit einen neuen Weltrekord aufgestellt hat.

Lebensgroße Monster am Nachthimmel

Gemeinsam mit dem Drohnen-Spezialisten „Heads in the Sky“ und „Legendary Entertainment“ ließ Apple TV insgesamt 3.000 Drohnen über dem Hollywood Forever Cemetery aufsteigen. Die Flotte formte dort lebensgroße Nachbildungen von Godzilla, King Kong und dem neuen Titan X, der in der kommenden Staffel eine zentrale Rolle spielen wird. Die Show erstreckte sich über eine Fläche von etwa drei Footballfeldern, wobei einzelne Drohnen bis auf rund 150 Meter Höhe aufstiegen.

Das zwölfminütige Spektakel sicherte sich prompt einen Eintrag in die Rekordbücher. Die Darstellung gilt nun als höchste jemals per Drohnen geformte Abbildung einer fiktiven Figur. Den bisherigen Rekord hielt Marvel mit einem riesigen Wolverine, der im Juli 2024 bei der San Diego Comic-Con in den Himmel gezeichnet wurde. Dass Apple diesen Rekord nun ausgerechnet mit Godzilla gebrochen hat, ist zumindest ein gelungener Marketing-Coup.

Staffel zwei startet Ende Februar

Die zweite Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ startet am 27. Februar auf Apple TV, neue Folgen erscheinen dann wöchentlich bis zum 1. Mai.

Neben den bekannten Giganten Kong und Godzilla führt die zweite Staffel einen neuen Titanen ein. So steht jetzt Titan X im Zentrum der Handlung. Woher er kommt und welche Absichten er verfolgt, bleibt vorerst ein Rätsel. Anscheinend wird er zur größten Bedrohung im Monsterverse. Ansonsten knüpft Staffel zwei genau dort an, wo das Schicksal von Monarch auf der Kippe stand. Verborgene Geheimnisse führen die Protagonisten zurück nach Skull Island. Dort wartet auch ein mysteriöses Dorf, das bisher im Verborgenen lag. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Familie, Freund und Feind zunehmend. Zur prominenten Stammbesetzung gesellen sich in der neuen Staffel unter anderem Amber Midthunder sowie Cliff Curtis.

Hier der offizielle Trailer zur zweiten Staffel: