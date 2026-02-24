Apple hat angekündigt, dass Foxconn noch in diesem Jahr mit der Montage einiger Mac-mini-Einheiten in einem Werk in Houston, Texas, beginnen wird. Das bestätigte Apples Operations-Chef Sabih Khan gegenüber dem Wall Street Journal. Parallel dazu hat Apple auch eine begleitende Pressemitteilung veröffentlicht.

Apple wird zukünftig Mac mini in den USA fertigen

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen zukünftig einen Teil seiner Mac mini in den USA fertig wird. Die US-Fertigung ist Teil von Apples bereits angekündigtem Investitionspaket in Höhe von 600 Milliarden Dollar, das bis August 2029 in den USA investiert werden soll.

Die in den USA montierten Mac-mini-Modelle sollen dabei vorrangig den amerikanischen Markt bedienen, während die Produktion für internationale Bestellungen weiterhin in Asien stattfindet.

„Apple engagiert sich stark für die Zukunft der amerikanischen Fertigung und wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in Houston mit dem Produktionsstart des Mac mini noch in diesem Jahr deutlich auszubauen“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Wir haben bereits früher als geplant mit der Auslieferung fortschrittlicher KI-Server aus Houston begonnen und freuen uns darauf, diese Arbeit weiter zu beschleunigen.“

Der Mac mini ist zwar ein Nischenprodukt im Apple-Portfolio – laut dem Marktforschungsunternehmen Consumer Intelligence Research Partners machte er im vergangenen Jahr lediglich 5 Prozent der weltweiten Mac-Verkäufe aus – trotzdem ist er zuletzt wieder stärker in den Fokus gerückt. 2024 erhielt der kompakte Desktop-Rechner sein erstes größeres Redesign seit 2010 und wurde mit den Chips M4 und M4 Pro ausgestattet. In den USA ist er ab 599 Dollar erhältlich, allerdings ohne Display, Tastatur und Maus oder Trackpad.

Für Apple ist die US-Fertigung kein völliges Neuland: Bereits seit 2019 wird der Mac Pro in Texas montiert. Darüber hinaus plant Apple, in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Chips aus TSMCs Werk in Arizona zu beziehen – ein weiterer Schritt, die Lieferkette stärker in den USA zu verankern.