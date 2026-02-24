Klassische Rabatt-Aktionen, wie sie vor ein paar Jahren noch regelmäßig aufploppten, gibt es leider nicht mehr. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder eine (indirekte) Rabatt-Aktion, bei der ihr den ein oder anderen Euro sparen könnt. Dieses Mal führt euch der Weg zu REWE und zum REWE Bonus.

Apple Geschenkkarten bei REWE: vorübergehend bis zu 10 Prozent Bonus

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum kommenden Sonntag (01. März 2026) erhaltet ihr bei REWE beim Kauf einer Apple Geschenkkarte einen Bonus in Höhe von 10 Prozent. An der Aktion nehmen die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Apple Geschenkkarte teil. Der Weg führt über den REWE Bonus.

Im Kleingedruckten heißt es

Aktion gilt nur im Markt und nur für die aufgeführten Geschenkkarten und Wertstufen. Alle anderen Geschenkkarten und Wertstufen sind von der Aktion ausgeschlossen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur solange der Vorrat reicht. Euros sammeln findet in der Form von Bonus-Guthaben statt. Barauszahlung nicht möglich. Einlösung von Guthaben ab dem Folgeeinkauf möglich. Voraussetzung ist eine Registrierung im REWE Kundenkonto sowie die Anmeldung zu REWE Bonus. Nutzungsbedingungen siehe https://www.rewe.de/service/nutzungsbedingungen/. Es gelten die zusätzlichen AGB, einsehbar auf: apple.com/de/go/legal/gc. TM und © 2026 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kurzum: Ihr müsst vor dem Kauf der Apple Geschenkkarte euren REWE-Code aus der REWE-App scannen lassen. Das 10 Prozent Guthaben könnt ihr dann ab dem Folgeeinkauf einlösen.