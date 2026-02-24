Apple hat offiziell eine neue interne App namens Sales Coach für iPhone und iPad veröffentlicht. Die Anwendung ersetzt die bisherige SEED-App, die Mitarbeiter im Apple Store und bei autorisierten Apple-Service-Partnern bisher für Schulungen und Verkaufsinformationen nutzten.

Apple veröffentlicht neue „Sales Coach“-App für Mitarbeiter

Vor ein paar Tagen gab es bereits Gerüchte, dass Apple in Kürze eine neue „Sales Coach“-App. Auch wenn diese ausschließlich für Mitarbeiter im Apple Store und bei autorisierten Apple-Service-Partnern vorgesehen ist, beinhaltet die neue App eins, zwei Funktionen, die als Testballon für Anwender genutzt werden könnte.

Nutzer der bisherigen SEED-App erhalten mit dem neuesten Update automatisch die „Sales Coach“-App. Im Vergleich zur SEED-App verwendet Sales Coach als ein zentrales neues Feature einen KI-gestützten Chatbot, der über einen neuen „Ask“-Tab zugänglich ist. Dieser ist aktuell allerdings noch nicht aktiviert, so Macrumors.

Mitarbeiter können über diesen produktbezogene Fragen in natürlicher Sprache stellen – etwa zur Funktionsweise bestimmter iPhone-Features oder Vergleichen zwischen Geräten – und sofort kontextbezogene Antworten erhalten. Dies soll den Schulungs- und Beratungsprozess deutlich beschleunigen.

Zusätzlich zur mobilen App gibt es die Plattform auch im Browser über salescoach.apple.com.