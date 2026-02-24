Apple TV richtet sich nicht nur an das ältere Publikum, auch das jüngere Publikum wird fündig. „Wonder Pets: In the City“ richtet sich in erster Linie an Kinder und Familien. Nachdem die erste Staffel bereits überzeugen konnte, hat der Video-Streaming-Dienst nun die Fortsetzung angekündigt.

Apple TV kündigt 2. Staffel zu „Wonder Pets: In the City“ an

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass „Wonder Pets: In the City“ auf Apple TV gestartet ist. Nun kündigt sich die zweite Staffel an. Apple TV hat einen ersten Einblick in die Fortsetzung der Kinder- und Familienserie gegeben. Die farbenfrohe Serie begleitet Meerschweinchen Izzy, Kaninchen Zuri und Schlange Tate auf ihren neuen, von Neugier getriebenen Abenteuern, die Freundschaft und unsere Einzigartigkeit feiern. Die neue Staffel, produziert von Nickelodeon Animation und entwickelt von der Emmy-Preisträgerin Jennifer Oxley, startet am 20. März 2026.

In der zweiten Staffel von „Wonder Pets: In the City“ kehrt das heldenhafte Trio der Klassenzimmer-Haustiere zurück. Sie leben in einem Kindergarten in New York City und reisen mit ihrem fantastischen „Jetcar“ um die ganze Welt, um in musikalischen Mini-Opern-Abenteuern Tiere zu retten. Wenn es brenzlig wird, vereinen Izzy, Tate und Zuri ihre Talente und Fähigkeiten und arbeiten zusammen, um die Welt zu retten – denn gemeinsam ist ihnen nichts unmöglich.

Die Sprecher der Hauptfiguren sind Victoria Scola-Giampapa als Izzy, Vanessa Huszar als Zuri und Christopher Sean Cooper Jr. als Tate.