Mit „F1 – Der Film“ hat Apple eine echte Erfolgsstory hingelegt. Der Apple Original Film gilt als der erfolgreichste Sportfilm aller Zeiten. Zuletzt erhielt der Film vier Nominierungen für die diesjährige Oscar-Verleihung. Bis die 98. Oscar-Verleihung am 15. März 2026 stattfindet, können sich Apple TV und F1 über weitere Awards freuen.

„F1 – Der Film“ erhält mehrere Awards für Soundeffekte

Die beeindruckenden Motorengeräusche in „F1 – Der Film“ wurden erneut mit Preisen ausgezeichnet und das gesamte Soundteam erhielt am vergangenen Samstag (21. Februar 2026) in den Warner Bros. Büros in London eine Auszeichnungen.

Das „F1“-Soundteam – Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John und Dash Mason-Malik – wurde mit dem AMPS Excellence in Sound for a Feature Film ausgezeichnet.

Einen Tag später, am Sonntag, den 22. Februar 2026, wurde das „F1“-Soundteam in der Royal Festival Hall von der BAFTA.

Die BAFTAs sind das britische Pendant zu den Emmys und Oscars. In separaten Zeremonien werden Film, Fernsehen und sogenannte Handwerkskategorien ausgezeichnet. Apple TV war in vier Filmkategorien für „F1: The Movie“ und „The Lost Bus“ nominiert.

„F1“ unterlag in der Kategorie „Bester Schnitt“ gegen „One Battle After Another“, während beide Apple-TV-Filme in der Kategorie „Visuelle Effekte“ von „Avatar: Fire and Ash“ geschlagen wurden. „F1“ gewann jedoch die Kategorie „Bester Ton“ und ließ dabei „One Battle After Another“, „Frankenstein“, „Sinners“ und „Warfare“ hinter sich.