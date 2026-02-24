Nachdem Apple TV kürzlich den offiziellen Teaser zur fünften Staffel von „For All Mankind“ veröffentlicht hat, steht ab sofort der erste vollständen Trailer zur Ansicht bereit. Die Serie kehrt am 27. März zurück und nimmt diesmal Kurs auf eine handfeste Revolution auf dem Roten Planeten.

Apple TV veröffentlicht Trailer zur 5. Staffel zu „For All Mankind“

Die neue Staffel von „For All Mankind“ startet mit der ersten Folge am 27. März 2026, gefolgt von wöchentlichen Episoden jeden Freitag bis zum 29. Mai 2026. Die fünfte Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.

Die Handlung spielt im Jahr 2012, rund 50 Jahre nach dem Beginn der alternativen Zeitlinie, in der der Kalte Krieg das Weltraumzeitalter grundlegend verändert hat. Nachdem in Staffel 4 ein Asteroid gekapert wurde, um die Marskolonisierung zu sichern, ist die Spannung zwischen der Erde und dem Mars auf einem Siedepunkt angekommen. Dazu kommt eine neue Generation, die bereit ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und sichtlich wütend auf das ist, was die Alten hinterlassen haben.

Neben bewährten Gesichtern wie Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt – allesamt merklich gealtert – rücken in der neuen Staffel vor allem die Newcomer in den Vordergrund. Besonders im Blick: Sean Kaufman aus „The Summer I Turned Pretty“ als Enkel von Ed Baldwin, der Hauptfigur der bisherigen vier Staffeln, sowie Ruby Cruz aus „Willow“ als Tochter von Kebbells revolutionärem Charakter. Mireille Enos vervollständigt die neue Riege als eine Art Sicherheitsoffizierin. Was aus Krys Marshalls Danielle Poole wird, die dem Trailer nach zu urteilen noch am Leben ist, bleibt vorerst offen.