Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die zweite Beta von iOS 26.4 veröffentlicht. Damit haben eingetragen Entwickler eine weitere Möglichkeit sich mit dem kommenden x.2 zu beschäftigen. Die erste Beta hat bereits gezeigt, dass Apple an allerhand Ecken und Kanten arbeitet und das System mit verschiedenen neuen Features bespickt (hier findet ihr die Neuerungen der Beta 1.

iOS 26.4 Beta 2: Das ist neu

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten

Mit der zweiten Betaversion von iOS 26.4 testet Apple die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, die zwischen iPhones und Android-Geräten ausgetauscht werden. Ist die Verschlüsselung aktiviert, wird die Nachricht mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Verschlüsselte Unterhaltungen sind während des Testzeitraums nicht für alle Geräte oder Mobilfunkanbieter verfügbar. iOS-Nutzer benötigen iOS 26.4 und Android-Nutzer benötigen die neueste Version des Google Messages.

Es heißt, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten nicht in die finale Version von iOS 26.4 implementiert wird. Im Laufe des Jahres soll die Implementierung allerdings in einem weiteren iOS-Update vorgenommen werden, so Macrumors.

Home Screen

Das Menü „Bearbeiten“ auf dem Startbildschirm verwendet jetzt das „Liquid Glass“-Design.

Spiele-App

In der Spiele-App wurde die Suchleiste vom unteren Bildschirmrand an den oberen Bildschirmrand verschoben.

Apple Music und App Store

Bei den Konto-Hub-Optionen für den App Store und Apple Music ist die Bezeichnung „Apple-Konto“ nun linksbündig und verwendet dasselbe Regenbogen-Logo wie das Apple-Konto in der Einstellungen-App.

Bedienungshilfen

Im Abschnitt „Anzeige- und Textgröße“ bei den Bedienungshilfen gibt es eine neue Option „Hervorhebungseffekte reduzieren“.

Softwareupdates

Wenn ihr in iOS 26.4 auf eine neue iOS-Version aktualisiert, können ihr auf die Bezeichnung tippen, um euch die Build-Nummer anzuzeigen zu lassen.

Beta-Updates

Apple hat die Funktionsweise von Betaversionen in iOS 26.4 geändert. Wenn ihr Betaversionen aktiviert habt, allerdings seit vielen Monaten keine Betaversionen mehr installiert habt, werden ihr wieder automatisch auf die öffentlichen (finalen) iOS-Versionen umgestellt.

Emojis

Auch wenn sich im Code der iOS 26.4 Beta 1 Hinweise auf neue Emojis wiederfinden, wurden diese bis dato noch nicht implementiert.

Playlist Playground

Playlist Playground ist weiterhin auf die USA beschränkt und in Europa und anderen Ländern nicht verfügbar.