In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über ihren Glasfaser-Ausbau. Zum Start ins neue Jahr kann das Bonner Unternehmen direkt einen neuen Rekord beim Ausbau vermelden. Allein im ersten Monat des neuen Jahres baute die Telekom 120.000 neue Anschlüsse.

Telekom: 120.000 neue Glasfaser-Anschlüsse im Januar 2026

Die Telekom hat bekannt gegeben, dass der Glasfaser-Ausbaujahr 2026 gut anfängt. Konkret hat das Bonner Unternehmen im Januar trotz Winterwetter rund 120.000 neue Anschlüsse bereitgestellt. Ein Rekord. Die bisherige Januar-Bestmarke kam aus dem Vorjahr und betrug 85.000 Anschlüsse – ein Plus von über 40 Prozent.

Mittlerweile können 12,7 Millionen Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss bei der Telekom buchen. Im Netz sind Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s möglich. Über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 32 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Apps im Telekom-Netz

Im Januar war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen: YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Bei den Uploads lag Amazon Web Services vor Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und YouTube.